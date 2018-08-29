Süreyya Yalçın'ın pırlantalı iskelet maskesi

Her yıl ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man festivali başladı. Yalçın, son yıllarda Türkler'in de yoğun ilgi gösterdiği festival için Amerika'ya uçtu.

FESTİVALE ÖZEL MASKE

Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle festivalde boy gösterdi.

Sosyetenin önemli isimlerinden birisi olan Yalçın, Black Rock Çölü'nde Türk bayrağı taşıdığı görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.