taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4402
Euro
7.50865
Altın
1203.145
Borsa
92821.91

Süreyya Yalçın'ın pırlantalı iskelet maskesi

Bu yıl düzenlenen Burning Man festivalinden ilk fotoğraflar Süreyya Yalçın'dan geldi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 13:44..
  1. Haberler
  2. Magazin

Her yıl ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man festivali başladı. Yalçın, son yıllarda Türkler'in de yoğun ilgi gösterdiği festival için Amerika'ya uçtu.Süreyya Yalçın'ın pırlantalı iskelet maskesi

FESTİVALE ÖZEL MASKE

Gösterişli mücevherleriyle sıkça magazin gündemine damgasını vuran Süreyya Yalçın, pırlanta ve swarovski taşlarla kaplattığı iskelet maskesiyle festivalde boy gösterdi.

Sosyetenin önemli isimlerinden birisi olan Yalçın, Black Rock Çölü'nde Türk bayrağı taşıdığı görüntüsünü de Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Süreyya Yalçın'ın pırlantalı iskelet maskesi

Süreyya Yalçın'ın pırlantalı iskelet maskesi

Süreyya Yalçın'ın pırlantalı iskelet maskesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

459
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

20
Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

Ahmedinejad tweet atmadan duramıyor

38
Dövizle kira dönemi sona erecek

Dövizle kira dönemi sona erecek

248
Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

69
Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı

Köylülerin yıllardır yaktığı madde kehribar çıktı

100
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM