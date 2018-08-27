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Suriye Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz çıkış

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim terörden paramparça olan ülkesini bir kenara bırakarak Türkiye'ye hadsiz bir mesaj verdi. Muallim Hatay'ı kastederek "Bir gün geri alacağız" dedi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 13:00..
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Suriye Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz çıkış

Suriye yedi yıldır süren iç savaş ile pençeleşiyor. Bir yanda içerdeki muhalifler, diğer yanda ise Batılıların desteklediği teröristlere boyun eğen Suriye terör ülkesi haline geldi.

Tüm bu terörizm dalgası ile mücadele etmek yerine Türkiye ile yarışa girişen Suriye rejimi, içinde bulunduğu bu zor duruma rağmen Türkiye'ye karşı yine küstah bir mesaj gönderdi.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz çıkış

"HATAY BİZİM VE BİR GÜN GERİ ALACAĞIZ"

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde Türkiye'ye oldukça hadsiz bir mesaj gönderdi. Bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret eden Muallim "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız." dedi.

Muallim'in kendini bilmez bir şekilde söylediği tehdiktar mesajlar Al Jazerra'nın Suriye'deki muhabiri Saad Abedine tarafından sosyal medyada yayınlanırken, Muallim'in bu tavrı sert eleştirilere neden oldu.

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz çıkış - VİDEO

TERÖRÜN KARŞISINDA TÜRKİYE

Türkiye, batılı devletlerin aksine Suriye'de çirkin emellerinden koşmuyor, aksine Suriye halkına, hakları olan toprakları yeniden kazandırmak için hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı operaysonlarını gerçekleştirdi.

PKK/YPG'yi Suriye topraklarından silmek için mücadele veren Mehmetçik'in bu fedakarlığına karşın Muallim'in halen çirkin sözler sarfetmesi, Suriye rejiminin ihanet dolu planlarını deşifre ediyor.

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