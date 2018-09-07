Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

7 yıldır süren Suriye'deki iç savaşın düğümü İdlib'de kopacak. Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son kale olan İdlib'e yönelik operasyonlar Rusya ile Suriye tarafından yürütülürken bugün Tahran'da bölgenin geleceğini etkileyecek en önemli görüşme yapılıyor.

Tahran zirvesinde ateşkes anlaşmazlığı VİDEO

Astana sürecinin en önemli aşaması olan Tahran görüşmesinde İran'ın ev sahipliğinde Rusya ve Türkiye konuyu görüşecek.

BİRLİK POZU

Zirve öncesinde ikili diyaloglar gerçekleştiren liderler, toplantıların ardından üçlü görüşme için masa başına geçti. Üçlü zirvenin hemen öncesinde aile fotoğrafı pozu veren liderler, Suriye konusunda "hem fikir-birliktelik" mesajı verdi.

SURİYE DOSYASI MASADA

Suriye konusunun son kez masaya yatırılacağı Tahran zirvesinde gündemin en önemli maddesi İdlib. Özellikle kentte yaşayan 3,5 milyon kişiyi evsiz, yurtsuz bırakmamak adına en yapıcı çözümü görüşecek olan ülkeler, problemin çözümü için dosyaları masaya yatıracak.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Tahran'da gerçekleştirilen zirvede taraflar açıklamalarını yaptı. Önce ev sahibi İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani toplantıyı açan konuşmasını yaparken, gündeminde ABD'nin Suriye'deki varlığını sonlandırarak bölgeden çekilmesi gerektiğini savundu.Hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarıyla toplantıyı sürdürdü. Son olarak sözünü alan Başkan Erdoğan mülteci konsu ile terörle mücadele meselesine ilişkin bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN'DAN ATEŞKES ATEŞKES TALEBİ

Başkan Erdoğan toplantının sonunda 3,5 milyon Suriyeli'nin mağrud edilmemesi için bugün ateşkes kararı alınması gerektiğini vurguladı. Rusya ve İran tarafların masada olmaması gerekçesiyle talebe olumlu yanıt vermedi. Ateşkes konusunda taraflar arasında henüz mutabakat sağlanamasa da görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Toplantıda mutabakat oy birliği ile sağlanırken toplantı bildirisi önümüzdeki saatlerde yayınlanacak.

Suriye gelişmelerine ilişkin bir sonraki toplantının Rusya'da gerçekleştirileceği de ayrıca Hasan Ruhani tarafından açıklandı.