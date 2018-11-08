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Suriye Fırat'ın doğusu için Rusya'dan tepki bekliyor

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeyi planladığı YPG'yi bitirme operasyonu için Suriye, Rusya'dan gelecek hamleyi bekliyor. Şam, Rusya'nın kendilerini Türkiye konusunda satmasından korkuyor.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 11:23..
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Suriye Fırat'ın doğusu için Rusya'dan tepki bekliyor

Türkiye Fırat'ın doğusunda bir süpürme operasyonu yapaya çok yakın. Özellikle artan sınır terör faaliyetleri nedeniyle sabrı taşma noktasına gelen Türkiye için yeni bir sınır ötesi bir operasyon uzakta durmuyor.

Bu durumda en çok endişelenen Suriye de sahada Rusya'nın kendilerini satmasından endişe duyuyor.

RUSYA TEPKİ VERMELİ

Suriye ordusunun politik bürosunun başındaki General Hasan, Sputnik'e verdiği demeçte, Erdoğan'ın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bir operasyona hazırlandığının sinyali olarak görülen açıklamalar yapmasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Buna (başlatılması halinde operasyona) herkes bir yanıt vermeli. Yanıt sadece Suriye ordusundan değil, devamlı olarak koordinasyon kuran ve Türkiye ile anlaşmalar yapan Rus dostlarımızdan da gelmeli."

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON HAZIRLIĞI

Türkiye özellikle koalisyon adı altındaki terör faaliyetleri nedeniyle YPG'nin faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyor. Sınırlarımızdan uzak durun uayrısına karşılık halen faaliyetlerini Türkiye'nin burnunun dibinde gerçekleştiren YPG sabırları taşırıyor. Bu noktada tıpkı Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı gibi bir operasyonun bu bölge için de yapılması gündemde.

Başkan Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatabileceklerinin sinyalini vermişti. Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz."

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