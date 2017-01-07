Suriye sınırında 5 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn kasabasından Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine sınır hattında önlem alan güvenlik güçleri, Cırcıp Deresi mevkisinde sınırdan geçmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı.



İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen teröristlerden 2'sinin, terör örgütü PKK/PYD'nin Rasulayn'daki kamplarında canlı bomba eğitimi aldığı ve Türkiye'de eylem yapmayı planladığı belirlendi.