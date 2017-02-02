taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7387
EURO
4,0268
ALTIN
146,07
PETR
56,7600

Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

Türkiye, iç savaşın ardından artan terör tehditlerine karşı Suriye sınırına 367 kilometre duvar ördü.

02.02.2017 - 18:07
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye’nin Suriye sınırında modüler beton ile inşa ettiği duvarın 367 kilometresinin tamamlandığı belirtildi. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden başlayıp Hatay'a kadar uzanan 911 kilometrelik Suriye sınırında yapılan duvarın yüksekliğinin 3 metre olduğu kaydedildi.

Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

TOPLAM 4 METRE YÜKSEKLİK

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında yapılan 3 metre yüksekliğindeki betonun üzerine de 1 metre yüksekliğinde tel örgü konulacağı belirtilirken, sınırın fiziki engel teşkil eden beton duvar dışında elektronik sistemlerlede kontrol edileceği vurgulandı.

Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM