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Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

BM'deki oylamanın ardından, ateşkes kararının Türkiye'nin Afrin operasyonunu etkileyip etkilemeyeceği tartışmasına uzmanlar net yanıt verdi.

Detay Haber | 25.02.2018 - 06:44..
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Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

Ateşkes, “Türkiye'nin Afrin operasyonunu da kapsayacak mı“ sorusuna Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Kapsamalı, her yerde geçerli" yanıtını vermişti.

Karar tasarısını İsveç ile birlikte hazırlayan Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansur El Otaibi ise, "Tasarı Suriye'de tüm tarafların çatışmayı gecikme olmadan sonlandırmasını talep ediyor, çok net" demişti.

TÜRKİYE ÇATIŞAN TARAF DEĞİL,TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR

NTV'ye konuşan üst düzey Türk yetkililer, Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığına vurgu yaparak, "Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü bir operasyondur, bu karar yürütülen askeri harekatı etkilemez" tespiti yaptı.

AFRİN, BM'NİN METNİNDE YOK

Harekatın BM'nin meşru müdafaa hakkını koruyan kararlarına göre icra edildiği belirtildi.

Yetkililer, ayrıca, karar tasarısında açıkça ateşkesi kapsayacak yerlerin belirtildiğini, bunun da Afrin operasyonunu kapsamayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Tasarının 10'uncu maddesinde, bu noktaların Doğu Guta, Yermuk, Fua ve Kefraya olduğu, Afrin'in kaleme alınan metinde yer almadığı belirtti.

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