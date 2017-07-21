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Suriye'de çatışan rejim karşıtı gruplar anlaştı

Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam, aralarındaki çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

21.07.2017 - 21:28
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Ahraru'ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, iki grup 3 gündür süren şiddetli çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

TUTUKLULAR KARŞILIKLI SERBEST BIRAKILACAK

Zeyd, "Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında ateşkes anlaşması sağlanmıştır. İki tarafın elindeki tutuklular serbest bırakılacak. Gruplar Babül Hava'yı terk edecek. Kapının idaresi sivil yönetime devredilecek." diye konuştu.

Suriye'de çatışan rejim karşıtı gruplar anlaştı

İki grup arasında, 18 Temmuz'da Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzey kırsalına çatışma çıkmıştı.

TÜRKİYE SINIRINDA ÇATIŞMIŞLARDI

Çatışmalar, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan, Ahraru'ş Şam'ın kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı çevresinde yoğunlaşmıştı.

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