Suriye'de çatışan rejim karşıtı gruplar anlaştı

Merkez üssü Kos Adası olan 6,6'lık deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesinde paniğe neden oldu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

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F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı

Valbuena ve Nabil Dirar'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe ilginç bir yol izledi.