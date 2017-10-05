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Suriye'de çocuklara özel gezici kütüphane

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde savaş mağduru çocuklara kitap ulaştırmak için gezici kütüphane kuruldu.

05.10.2017 - 11:49
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriyeli gönüllülerin oluşturduğu kütüphanede, dünya klasiklerinden hikayeler ve romanlar ile tarih, fen ve sosyal bilimler kitapları yer alıyor.

DERS KİTAPLARI DA VAR

Gezici kütüphane, 19-30 Eylül tarihleri arasında yaşanan yoğun bombardımanların ardından korktukları için hala okullarına gidemeyen çocuklara da ders kitapları ulaştıracak.

Suriye'de çocuklara özel gezici kütüphane

KÖYLERE KİTAP GÖTÜRÜYORLAR

Haftanın iki günü İdlib kırsalında bulunan köylere gezici kütüphaneyle kitap götürülüyor.

Gezici kütüphane müdürü Malik el Rifai, "Savaş mağduru çocuklara, hikayeler, romanlar, tarih kitapları, fen ve sosyal bilimler kitapları ulaştırmak için böyle bir proje başlattık." dedi.

Suriye'de çocuklara özel gezici kütüphane

8 AYLIK HAZIRLIK

Rifai, bu senenin başında başlattıkları gezici kütüphanede, alanında uzman bir ekiple kitapları seçtiklerini belirterek, "8 ay süren hazırlık sonrası gezici kütüphane hizmete başladı. Şu ana kadar 200'den fazla çocuğa kitap ulaştırdık." şeklinde konuştu.

Rifai, hedeflerinin Suriye'de herkese kitap ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Gezici kütüphaneden kitap alan çocuklardan Kinane Celud, "Sindirella hikayesini okudum. Kitaptan sabrın ne demek olduğunu, kötülük yapan insanlara karşı kötü davranmamak gerektiğini öğrendim." ifadelerini kullandı.

Suriye'de çocuklara özel gezici kütüphane

Suriye'de çocuklara özel gezici kütüphane

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