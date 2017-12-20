Suriye'de hava saldırısı düzenlendi

Gözlem örgütü, Suriye hükümetinin veya Rus uçaklarının köyü vurduğunu söyledi. Daha önce defalarca saldırılarda militanları hedef aldıklarını söyleyen Suriye Ordusu'ndan ya da Rusya'dan açıklama yapılmadı.

İDLİB BOMBARDIMAN ALTINDA

Gözlem örgütü, hava saldırılarında İdlib vilayetinin kuzeybatısındaki Maar Shureen bölgesinin vurulduğunu ve ölenler arasında yedi çocuğun bulunduğunu belirtti.

İdlib'de faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler olarak bilinen kurtarma örgütü, gece yarısından sonra başlayan şiddetli bombardımanda 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gözlem örgütü, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

HAVA SALDIRILARI ARTTI

Suriyeli muhalifler hükümet güçleri ve müttefiklerinin, İdlib'in güney kesimi yakınlarındaki Hama vilayetinde bulunan muhalif kentlere yönelik hava saldırılarını artırdıklarını bildirdiler.

Muhalifler 2015 yılında vilayet başkentini ele geçirdikten sonra Şam yönetimi İdlib'in kontrolünü kaybetti. İdlib şu anda Suriye'de tümüyle muhalefetin kontrolü altındaki tek vilayet konumunda.

Suriye hükümeti Rusya kuvvetler ve İranlı milislerin desteğiyle ülkenin birçok kentini muhaliflerden geri alırken, buralardan çekilen binlerce muhalif ve aileleri İdlib'e geldi. İdlib muhaliflerin varlık gösterdiği vilayetler içinde de en kalabalık olanı.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

İdlib'in kontrolünün el-Kaide'nin Suriye'deki eski biriminin yönetiminde olduğu Hayat Tahrir el-Şam'a ait olması vilayetteki siviller ve Özgür Suriye Ordusu'nda endişe yaratıyor. Muhalifler vilayetin saldırıya uğrayarak savaş alanına döneceğinden endişe ediyorlar.

Türkiye'ye sınırı bulunan İdlib vilayeti, Rusya öncülüğünde Suriye'nin batısında ateşkesin yaygınlaşması için kurulan çatışmasızlık bölgeleri arasında yer alıyor.

Uzun süredir Suriyeli bazı muhalif gruplara destek veren Türkiye, ekim ayında Rusya ve İran ile varılan anlaşma çerçevesinde İdlib'deki çatışmaları azaltmak için ateşkes gözlem noktaları kurdu.