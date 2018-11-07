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Suriye'de Türkiye'ye karşı terörist ittifakı

Suriye'deki varlığının sona ereceğini anlayan YPG'li teröristler, DEAŞ'lıları da Türkiye'ye karşı çatışmalara sokacak.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 08:11..
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Suriye'de Türkiye'ye karşı terörist ittifakı

Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan YGP'li teröristlere ağır darbeler vurdu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede büyük bir temizlik yapan Türkiye, barış ve huzur ortamını sağladı.

Mehmetçik, namlusunu şimdi Fırat'ın doğusuna çevirdi.

YPG-DEAŞ İTTİFAKI

Sonunun geleceğini anlayan YPG'li teröristler bir yandan hendek kazmaya başlarken bir yandan da örgütteki terörist sayısını artırmaya çalışıyor.

Bu amaçla DEAŞ'lı esirler de eğitime alındı.

Suriye'de Türkiye'ye karşı terörist ittifakı

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

DEAŞ'lıları Türkiye'ye karşı çatıştırmayı planlayan YPG'li teröristler, bunu Afrin'de de denemişti.

Çatışmalarda hem YPG'liler hem de DEAŞ'lılar kazdıkları hendeklere gömülmüştü...

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