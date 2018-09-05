Suriye'den askeri operasyon açıklaması

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş İdlib operasyonu ile farklı bir boyuta taşınacak. Tüm grupların son savaş olarak gördüğü İdlib'de askeri operasyon sesleri yüksekçe belirtiliyor. Rejim askerleri bölgede askeri yığınaklar oluştururken, zırhlı birlikler de bölgeye sevk edildi.

Bir yandan Esad rejimi topçu birlikleri ile sınırı döverken, diğer yanda ise Rusya hava operasyonları ile harektata destek veriyor. Rejimden askeri operasyona ilişkin ilk ve en net açıklama geldi.

Suriye Rejimi'nden İdlib'e askeri sevkiyat VİDEO

"ASKERİ OPERASYON BARIŞTAN DAHA OLASI"

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, ülkede muhaliflerin elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'de askeri operasyon düzenlenmesinin, buradaki gruplarla bir barış anlaşması imzalanmasından daha olası göründüğünü söyledi.





Suriyeli Bakan Haydar, "Şimdiye kadar askeri eylemin uzlaşı anlaşmasından daha olası" ifadelerini kullanan Haydar şöyle devam etti: "İdlib, diğer bölgeler gibi değil. Burada çok fazla sayıda militan var. Burası onların son sığınağı. Ayrıca Türkiye de İdlib'i elinde tutmak istiyor. Anlayabileceğiniz gibi başka bölgelerde olduğu gibi uzlaşıya varmak pek çok faktör nedeniyle kolay değil." dedi.





SİVİLLER PANİKTE

Yaklaşık 3,5 milyon sivilin bulunduğu İdlib'de harekatın başlama sinyallerin verilmesi İdlib halkını da tedirgin ediyor.

Özellikle İdlib'de tahliyelerden faydalanamayan göçmenler Esad rejiminin saldırılarına karşı göç hareketine hazırlanırken, bölgeyi terk etmeye hazırlanan göçmenler Kuzey'deki güvbenli bölgelere doğru hareket ediyor.