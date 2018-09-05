taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5757
Euro
7.6491
Altın
1196.705
Borsa
92790.99

Suriye'den askeri operasyon açıklaması

Suriye'de olası İdlib operasyonu için geri sayım başlarken rejimden askeri harekata ilişkin açıklama geldi. Suriye Uzlaşı Bakanı Ali Haydar,askeri operasyonun ateşkesten daha olası olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 14:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Suriye'den askeri operasyon açıklaması

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş İdlib operasyonu ile farklı bir boyuta taşınacak. Tüm grupların son savaş olarak gördüğü İdlib'de askeri operasyon sesleri yüksekçe belirtiliyor. Rejim askerleri bölgede askeri yığınaklar oluştururken, zırhlı birlikler de bölgeye sevk edildi.

Suriye'den askeri operasyon açıklaması

Bir yandan Esad rejimi topçu birlikleri ile sınırı döverken, diğer yanda ise Rusya hava operasyonları ile harektata destek veriyor. Rejimden askeri operasyona ilişkin ilk ve en net açıklama geldi.

Suriye Rejimi'nden İdlib'e askeri sevkiyat VİDEO

"ASKERİ OPERASYON BARIŞTAN DAHA OLASI"

Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, ülkede muhaliflerin elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'de askeri operasyon düzenlenmesinin, buradaki gruplarla bir barış anlaşması imzalanmasından daha olası göründüğünü söyledi.

Suriye'den askeri operasyon açıklaması


Suriyeli Bakan Haydar, "Şimdiye kadar askeri eylemin uzlaşı anlaşmasından daha olası" ifadelerini kullanan Haydar şöyle devam etti: "İdlib, diğer bölgeler gibi değil. Burada çok fazla sayıda militan var. Burası onların son sığınağı. Ayrıca Türkiye de İdlib'i elinde tutmak istiyor. Anlayabileceğiniz gibi başka bölgelerde olduğu gibi uzlaşıya varmak pek çok faktör nedeniyle kolay değil." dedi.

Suriye'den askeri operasyon açıklaması


SİVİLLER PANİKTE

Yaklaşık 3,5 milyon sivilin bulunduğu İdlib'de harekatın başlama sinyallerin verilmesi İdlib halkını da tedirgin ediyor.

Suriye'den askeri operasyon açıklaması

Özellikle İdlib'de tahliyelerden faydalanamayan göçmenler Esad rejiminin saldırılarına karşı göç hareketine hazırlanırken, bölgeyi terk etmeye hazırlanan göçmenler Kuzey'deki güvbenli bölgelere doğru hareket ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

211
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM