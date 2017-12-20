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Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, işe başladığı ilk gün düşerek hayatını kaybeden işçinin ailesine acı haberi, firma yetkilisi telefon arayarak verdi.

DHA | 20.12.2017 - 14:55..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir inşaatta Suriye'deki savaş nedeniyle 1 yıl önce ailesiyle birlikte Bursa'ya gelen 27 yaşındaki Ahmad Alhamd dün inşaatta çalışmak için firma yetkilileriyle anlaştı.

Bu sabah yeni işine gelen Alhamd, 8 katlı inşaatta el arabasıyla malzeme taşımaya başladı. Ahmad Alhamd, saat 11.00 sıralarında 6'ncı katta çalışırken dengesini kaybederek el arabasıyla birlikte kaldırıma düştü. Alhamd olay yerinde yaşamını yitirdi.

Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü

ACI OLAYI TELEFONLA HABER VERDİ

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Ahmad Alhamd'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Firma görevlisi, Alhamd'ın cep telefonundan yakınlarına ulaşıp Arapça konuşarak, "Kardeşiniz inşaattan düşerek öldü, başınız sağ olsun. Polis ekipleri burada, kardeşinizin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Siz de Yavuzselim Polis Merkezi'ne gelin." diyerek acı haberi verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü



Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü



Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü



Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü



Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü



Suriyeli işçi ilk iş gününde 6'ncı kattan düşerek öldü

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