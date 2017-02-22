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Suriyelilerin öldürdüğü gencin babası feryat etti

Adana'da Suriyeli 2 gencin sırtından bıçaklayarak öldürdüğü gencin babası "Biz evimizi açtık, onlar ciğerimizi yaktı" dedi.

22.02.2017 - 14:29
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Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Yeşilbağlar Mahallesi'nde oturan Yakup Kırlangıç, Keresteciler Sitesi'nde çalıştığı işyerinden dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakup Kırlangıç, sokakta sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Kırlangıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS SURİYELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yakup Kırlangıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Suriyeli 2 genci yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZ SURİYELİLERE EVİMİZİ AÇTIK, ONLAR BİZİM CİĞERİMİZİ YAKTI"

Otopsisi tamamlanan Yakup Kırlangıç'ın cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gelen baba Ahmet Kırlangıç şunları söyledi: "Oğlum mobilya imalathanesinde çalışıyordu, akşam eve dönerken 2 Suriyeli genç yolunu kesmiş. Cep telefonunu istemişler. O da vermek istemeyip, kaçmaya çalışınca arkasından yetişip sırtına bıçağı saplamışlar. Hastaneye kaldırıldı ama kan kaybından vefat etti. Biz Suriyelilere evimizi açtık. Misafir ettik, onlara yüreğimizi açtık. Ama onlar bizim ciğerimizi yaktı"

Suriyelilerin öldürdüğü gencin babası feryat etti VİDEO

Yakınlarının cenazesini teslim aldığı Yakup Kırlangıç, toprağa verildi.

Suriyelilerin öldürdüğü gencin babası feryat etti

POLİS KATİLİ ARIYOR

Diğer yandan Adana polisi, sırtından bıçaklanarak öldürülen Yakup Kırlangıç'ın katil zanlısı olarak belirlediği Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, adı açıklanmayan bir Suriyeli'yi daha arıyor.

Suriyelilerin öldürdüğü gencin babası feryat etti

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