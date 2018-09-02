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Suriye'nin Başkenti Şam'da patlama

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı kaydedildi.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 11:25..
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Suriye resmi haber ajansı SANA patlamaların İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucu meydana geldiği iddialarını reddederek, üsteki bir elektrik arızası nedeniyle mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu.​

Suriye'nin Başkenti Şam'da patlama

FÜZE SALDIRISI

Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı duyuldu. ​Suriye hükümetine yakın kaynaklar, El Mazze hava üssündeki patlamaların füze saldırısından kaynaklandığını bildirdi.

Suriye'nin Başkenti Şam'da patlama

El Mezze hava üssünün vurulmadığını ancak bölgeye yönelik yapılan roket saldırısı nedeniyle hava üssünde bulunan mühimmat depolarında patlamalar yaşandığını, saldırıların Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğü belirtildi.

Suriye'nin Başkenti Şam'da patlama VİDEO


Suriye'nin Başkenti Şam'da patlama

İSRAİL VURDU İDDİASI

Times of Israel gazetesi, saldırıların İsrail uçakları tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise El Mazze hava üssündeki patlamaların İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucu meydana geldiği iddialarını reddederek, üsteki bir elektrik arızası nedeniyle mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu.​

 

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