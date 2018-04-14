Suriye'ye kimyasal harekatın haritaları

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Beştepe'de ordumuz ve polisimize dua

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimini hedef alarak başlattığı saldırıları desteklediklerini açıkladı.

YÖK tarafından vekaleten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak görevine başladı.

Zonguldak'da 'Herkes Gelsin, Herkes Okusun' sloganı kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler, hep birlikte kitap okudu.

Öğretmen, öğrenci ve veliler birlikte kitap okudu

ABD, İngiltere ve Fransa Esad'ın kimyasal tesisleri vurdu. İşte harekatı kapsayan noktalar.

İzmir'de 20 kadın çiftçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce başlatılan halk oyunları projesi kapsamında folklor öğreniyor.

Konut alan yabancıya vatandaşlık verilmesinde alt sınırın 300 bine düşürülmesi ile daha fazla konut satış gerçekleşecek.

Yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün gece Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 ABD Şam'ı vurdu Trump'ın Suriye'yi vurma emri verdiğini açıklamasının ardından ABD ordusu Şam Havaalanı'nı vuruldu.

2 Rusya'dan ABD'ye tehdit ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı hava harekatının ardından Rusya ve Suriye'den tepki geldi.

3 Trump Suriye'yi vurma emri verdi Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

4 İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı İran, Rus bombardıman uçaklarının, İran hava sahasını ve yakıt ikmali için NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul etti.

5 ABD'nin Suriye'ye hava harekatı son buldu ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Hava Harekatı bugün için son buldu" açıklamasını yaptı.

6 Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.