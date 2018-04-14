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Suriye'ye kimyasal harekatın haritaları

ABD, İngiltere ve Fransa Esad'ın kimyasal tesisleri vurdu. İşte harekatı kapsayan noktalar.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 09:51..
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Suriye'ye kimyasal harekatın haritaları

ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu, Suriye'deki kimyasal hedeflere yönelik küçük denilebilecek bir harekat gerçekleştirdi.

Harekat sırasında vurulan tesisler boştu. Esad bu yüzden zaiyat vermedi.

ABD ve Fransa, Akdeniz'de konuşlu savaş gemilerinden saldırıyı gerçekleştirirken, İngiltere Kıbrıs Rum kesimindeki hava üssünden 4 bombardıman uçağıyla katıldı.

Suriye'ye kimyasal harekatın haritaları

Bu haritada Suriye'deki olası hedefler bulunuyor. Fakat 3'lü koalisyon bunların tamamını vurmadı. (Haritalar: NTV)

Suriye'ye kimyasal harekatın haritaları

Bu haritada ise harekatta vurulan en büyük hedefleri görüyorsunuz.

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