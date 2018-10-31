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Susam ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanırken, soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10 olarak belirlendi.

AA | 31.10.2018 - 11:07..
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Tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanırken, soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanının İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SUSAMDA VERGİ KALKTI

Kararla simit, tahin ve helva başta olmak üzere susamın kullanıldığı gıda maddelerinde üretim maliyetlerinin düşürülerek iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması amacıyla tohumluk susam ve ham susam ithalatında uygulanan gümrük vergileri sıfırlanırken, ham madde mamul koruma dengesinin muhafaza edilmesi amacıyla soyulmuş susam ithalatında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10 seviyesine çekildi.

Ticaret Bakanlığından karara ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca tüm gıda ve tarım ürünlerinin iç piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup, gümrük vergisi düzenlemeleri başta olmak üzere dış ticaret politikası araçları kullanılarak, yerli üretim üzerinde menfi etki oluşturmayacak şekilde, gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

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