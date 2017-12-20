Suud Kralı Selman ile Filistin lideri Abbas görüştü

Kudüs meselesi dünya gündemindeki sıcaklığını korumaya devam ederken, bu meselenin ilk ağızlarından olan Filistin Lideri Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'da Kral Selman ile bir araya geldi. İİT'ye karşı hiçbir duyarlılık göstermeyerek katılım gerçekleştirmeyen Selman'ın, İslam alemine "gaz alma" operasyonu gerçekleştirdiği belirtiliyor.

KUDÜS MESELESİNİN SESSİZ AKTÖRÜ

Kudüs konusunun en önemli liderlerinden birisi de Arap coğrafyasının önde gelen ülkelerinden Suudi Arabistan'ın kralı Selman. Kral Selman, ABD ve İsrail ile yapılmakta olan müttefiklik gereği Kudüs konusunda güçlü bir ses yükseltemiyor.

Bu durumdan dolayı senaryonun başrol oyuncusu olması gereken Selman, pasif ve sessiz aktör rolündeki figüranı canlandırıyor. Abbas ile görüşme gerçekleştiren Kral Selman'ın, Kudüs meselesini kapalı kapılar ardından görüştüğü tahmin edilirken, görüşme sonunda da yine cılız bir tepkinin çıkacağı bildirinin açıklanması bekleniyor.

ABBAS'IN POLİTİK ZİYARETİ

Gece saatlerinde Suudi Arabistan'a giden Mahmud Abbas, burada Dışişleri Bakanı Adil El Jubeyr ile bir araya geldi. Sonrasında Kral ile görüşme gerçekleştiren Abbas'ın, BM'de yapılacak kritik oylama öncesi Suudi Arabistan'ı ikna etmeye çalıştığı tahmin ediliyor.