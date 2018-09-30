Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, 2030 vizyonu kapsamında yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekliyor.

İngiliz haber sitesi Independent'a göre "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak anılan Amaala isimli projede ülkede el değmemiş yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğundaki doğal sahiller kullanılması planlanıyor.

ARAP RİVİERASI KURULACAK

Selman'ın rüya projelerinden birisi olan Amaala isimli proje, ülkenin kuzeybatı sahillerinde oluştuulacak tesisler ile Arap Rivierası oluşturulması planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu tarafından açıklanan Amaala projesinde sanat akademisi, birkaç yat kulübü, 2 bin 500 yatak kapasiteli oteller, 200'den fazla mağaza yer alıyor.

"Ultra lüks" olarak tanımlanan tatil yerinde sunulması planlanan etkinlikler arasında deve yarışları, şahinle avlanma, golf ve tehlikeli sporlar da yer alıyor.

BORÇ ARTIŞI SÜRÜYOR

Suudi Arabistan son 4 yılda petrol fiyatlarının düşmesinden ötürü büyük zarar etti. 2017 yılında ülkenin bütçe açığı 61 milyar dolara ulaştı. 2018 verileri açıklanmamış olsa da borcun artarak devam edeceği öngörülüyor. Zirta hayata geçirilmemiş planlara yapılan yatırımlar büyük bir götürü oluşturuyor.