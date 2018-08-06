Suudi Arabistan Kanada'yla tüm ilişkilerini dondurdu

55 bin Suriyeli bayram için ülkesine gidiyor

1 Anadolu liselerine ek kontenjan artışı Milli Eğitim Bakanlığı, liselere geçişte yüzde 95 doluluk oranına ulaşan Anadolu liselerinin kontenjanını 58 bin artırdı.

2 Tatili ucuza getirmenin yolları Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi turizmde hareketliliğe yol açarken, Turizmde yaşanan büyük hareketlilik online alışverişlere de yansıyor.

3 82 yaşındaki adam kaslı vücuduyla ilgi çekiyor 82 yaşında Toshisuke Kanazawa vücut geliştirme sporuyla ilgileniyor. Yaşlı adam, vücuduyla adeta gençlere taş çıkartıyor.

4 Dil kanserinin belirtileri Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve uzun süre gerilemiyorsa mutlaka bu önerileri dikkate alınız.

5 Devler Ligi ve Avrupa Ligi kuraları çekildi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in, play-off turuna yükselmeleri halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu.

6 Daha iyi anlamak için: 100 Soruda Oğuz Atay Ünlü yazar Oğuz Atay’ı anlatan en iyi kitaplardan biri olduğu düşünülen “100 Soruda OğuzAtay”, içeriği ile okuyucuya derin bir anlatım sunuyor.