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Suudi Arabistan Kanada'yla tüm ilişkilerini dondurdu

Suudi Arabistan, içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kanada'yla tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla, diplomatik ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 14:18..
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Suudi Dışişleri Bakanlığı, bir dizi Twitter mesajında ayrıca ülkedeki Kanada Büyükelçisini sınırdışı ettiğini ve Kanada'daki Büyükelçisini geri çektiğini duyurdu.

RİYAD GÖZALTILARDAN RAHATSIZ

Riyad yönetiminin bu hamlesi, Kanada'nın bazı insan hakları savunucularının gözaltına alınmasından "derin kaygı duyulduğunu" açıklamasından sonra geldi.

Gözaltına alınanlar arasında Suudi Arabistan ve ABD vatandaşı kadın hakları savunucusu Samar Badawi de bulunuyor.

Badawi, Suudi Arabistan'daki erkek vesayeti sistemine son verilmesi çağrısı yapıyordu.

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