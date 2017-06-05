Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldılar

1 Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Katar kararı Suudi Arabistan ve Bahreyn, ülke güvenliği için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

2 Kayalıklardan düşen üniversiteli 8 saat sonra kurtarıldı Fethiye'de 8 metre yükseklikten kayalık zemine düşen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Nimet Alımlı kurtarıldı.

3 Türkiye Paris Anlaşması onay sürecini askıya aldı Paris İklim Anlaşması'nın en büyük fon destekçisi ABD'nin çekilme kararıyla Türkiye de anlaşmadayla ilgili kararını gözden geçirdi.

4 Guterres, Akıncı ve Anastasiadis ile New York'ta görüştü Akıncı, Guterres'in daveti üzerine karşı tarafın neden olduğu tıkanıklığı görüşmek üzere New York'ta olduklarını söyledi.

5 Bakan Özlü'den zeytinlik alan açıklaması Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Bakan Özlü, zeytinlik alanlarla ilgili çıkan yasa ile ilgili açıklama yaptı

6 İntihar girişimini önlemeye çalışırken canından oldu Karakaya Barajında bir kadının boğulmak üzere olduğunu gören askeri personel kurtarmak için suya atladı ancak kendi canından oldu.