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Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldılar

Suudi Arabistan ve Bahreyn, ülke güvenliği için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

05.06.2017 - 06:00
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Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldılar

Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldılar

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'la tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu. İki ülke, Katar'la olan deniz ve hava sınırlarını da kapattı.

KATARLI DİPLOMAT VE VATANDAŞLARA ÜLKEYİ TERK EDİN ÇAĞRISI

Arka arkaya yapılan açıklamalarda Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat, Katar vatandaşlarına ise 2 hafta süre verildi.

Bahreyn, Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararına gerekçe olarak "Doha yönetiminin içişlerine karışarak ülkedeki istikrarı ve güvenliği tehlikeye düşürmesini" gerekçe gösterdi.

Katar'ın "ülkedeki terörist aktiviteleri ve İran'la bağlantılı grupları" desteklediği öne sürüldü.
Katar'ın Yemen'e karşı oluşturulan askeri koalisyondan da çıkartıldığı duyuruldu.

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