Suudi Arabistan'da kadınlar at sürdü

Ilımlı İslam projesiyle birçok yeniliğe imza atan Suudi Arabistan, kadınlara yönelik yasaklarda esnekliğe gidiyor.

Kadınlara yönelik ilk olarak araba sürme yasağının kaldırılması ardından yeni bir döneme giren Suudi Arabistan'da gelişmeler devam ediyor.

KADINLAR ATA BİNDİ

Başkent Riyad'ın batısında bir grup kadın at sürerek ve ATV kullanarak eğlenceli anlar yaşadı.

SELMAN: RADİKAL DÜŞÜNCELERİ YOK EDECEĞİZ

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin "radikal düşünceleri derhal yok ederek ılımlı İslam'a" döneceğini söylemişti.

ARABİSTAN ILIMLI İSLAM'A GEÇİYOR

Suudi Arabistan'da son zamanlarda bir dizi kararlar alınmış ve 3 Ekim'de ülkede ilk kez devlete ait kültür kanalında konserler yayınlanmaya başlanmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de imzaladığı kararnameyle de ülkede kadınların araç sürmesi önündeki yasal engel kaldırılmıştı.