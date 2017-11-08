Suudi Arabistan'da 'yolsuzluk' operasyonunda ikinci dalga

Suudi Arabistan'da yolsuzluk oeprasyonlarının ikinci ayağı başlatıldı. Kraliyet ailesinde yapılan yolsuzluk oeprasyonlarının ikinci aağı kapsamında yeni siyasetçiler ve işadamları gözaltına alındı.

KRİTİK İSİMLERE GÖZALTI

Kimlerin gözaltına alındığı henüz açıklanmazken konuya yakın bir kaynak, politika ve iş dünyasından kritik isimlerin gözaltına alındığını açıkladı. Yabancı kaynakların "yumuşak darbe" olarak adlandırdığı operasyonlar Veliaht Prens Selman'ın taht yolunda önüne çıkabilecek herkesi silmesi oalrak yorumlanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YUMUŞAK DARBE

Yemen'den hafta sonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir füze fırlatılmıştı. Füzenin akabinde gelişen olaylarda kritik bakanlıklar ve mevkilerdeki prensler, iş adamları, siyasiler gözaltına alınmıştı.

Operasyonda 11 prens ve birçok bakanın gözaltına açıklanırken, Prens Mansur bin Mukrin'i taşıyan helikopter Yemen sınırı yakınlarında düşmüştü.

Prens Mukrin'in helikopterle kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.



