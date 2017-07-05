Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını ve Katar'a yönelik atılacak adımları belirlemek amacıyla diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin dışişleri bakanlarının cevap üzerinde titiz bir çalışma yürüteceklerini belirtmişti.

AMBARGOYA DEVAM EDİYORUZ

Konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ambargo devam edecek. Uygun zamanda ek adımlar atacağız." açıklamasında bulundu.