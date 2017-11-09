Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına Lübnan çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Lübnan'daki Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi" istendi.

LÜBNAN'A GİTMEYİN

Suudi yönetimi ayrıca başka ülkelerdeki vatandaşlarının da Lübnan'a gitmemesi konusunda uyarı yaptı.

Hariri'nin partisi olan Gelecek Hareketi Partisi, Başbakan Saad Hariri'nin acilen ülkesine dönmesi gerektiğini söyledi.

HARİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA ALIKONULDU

Lübnanlı bir üst düzey hükümet yetkilisi, geçtiğimiz Cumartesi günü Riyad'da istifa eden ve ardından ülkeye dönmeyen Başbakan Saad Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından alıkonulduğuna inandıklarını belirtmişti.