Suudi Arabistan'ın lüks hac turizmi

Kurban Bayramı'yla birlikte hacı olan milyonlarca Müslüman ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'ye de ilk kafileler yavaş yavaş gelirken sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar bu yılın haccına damga vurdu.

MEKKE'NİN İKİ FARKLI YÜZÜ

Özellikle lüks tutkunu Müslümanların tercih ettiği otel olan Zemzem Tower, bu yıl da binlerce müslümanı ağırladı. Sosyal medyada çokça paylaşılan pozlardan biri olan Kâbe manzarasına karşı kahve içen bir kişinin bu pozu saygısızlık olarak görülürken eleştirilerin hedefi oldu.

Bu yıla damgasını vuran bir diğer fotoğraf ise Pakistanlı bir Müslüman'ın tarlasını, ekinini satarak kutsal topraklara güçlükle gidişi ve orada, hac vazifesini yerine getirirken hayatını kaybedişi oldu. Ölümünden birkaç dakika önce çekilen bu kare de Zemzem Tower'lı fotoğraflara karşı paylaşılan bir kare oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ARTAN LÜKS TUTKUNLUĞU

Zengin bir ülke olan Suudi Arabistan'da lüks ürünlerin tüketimi oldukça fazla. Gerekli/gereksiz herşeye harcanan yüksek fiyatlar bu yıl hac turizmine de eti etti. Öyle ki Kabe'ye tepeden bakan bu beton yığınında "hacı adayları" konaklayarak sosyal medyalarına "manzara" pozları atmaya başladı.

Editör Notu: Zemzem Tower olarak bilinen devasa otel, Mekke'ye tepeden bakma imkanı tanıyor. Bununla birlikte Kâbe'yi de misafirlerinin ayakları altına sererken, Osmanlı'ya ait haremi korumak için inşa edilen Ecyad Kalesi, saygıdan ötürü Kâbe'den kısa olarak inşa edilmişti.