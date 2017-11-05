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Suudi prensi taşıyan helikopter düştü

Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştü. Helikopterdeki kişiler hayatını kaybetti.

05.11.2017 - 23:34
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Suudi prensi taşıyan helikopter düştü

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Yemen yakınlarında yaşanan bir helikopter kazasında bir Suudi prensinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerin arasında Prens Mansur bin Mukrin olduğu öne sürüldü.

Ölenlerin arasında Prens Mansur bin Mukrin olduğu öne sürüldü.

KİMLER VARDI?

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi.

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