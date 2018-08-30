taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7356
Euro
7.86585
Altın
1202.155
Borsa
93280.71

Suudi Veliaht Prens'ten Yemen tehdidi

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın BM ve dünyanın tepkilerine aldırmadan doğrudan kadınlarla çocukların hedef alınması emrini verdiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 15:33..
  1. Haberler
  2. Dünya

23423

Yemen'e saldırı düzenleyip işgal eden Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al-Khaleej gazetesi, bilgi sahibi bir kaynağa dayanarak Muhammed bin Selman'ın (MbS) koalisyonun askeri komutanlarıyla yaptığı toplantıyı aktardı.

Buna göre, toplantıda bu ayki hava saldırılarında onlarca çocuğun ölmesine uluslararası tepkiler gündeme geldi.

'UMURSAMAYIN' EMRİ

Suudi Arabistan'da pek çok bakanlık ve kurumun dizginlerini elinde tutan MbS'nin komutanlara ''Uluslararası eleştirilere aldırmayın'' diye çıkışarak kadın-çocuk katliamlarına devam edilmesi için yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

"SUUDİ ARABİSTAN DENİLDİĞİNDE TİTREMELİLER"

İddiaya göre Suudi Veliaht Prensi ''Yemen halkının bilincinde kuşaklar boyunca çok derin iz bırakmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın adı anıldığında çocuklarının, kadınlarının ve hatta erkeklerinin tir tir titremesini istiyoruz'' dedi.

Şii Husilerin kontrolündeki Sada'ya 9 Ağustos'ta düzenlenen Suudi hava saldırısında ABD yapımı füzeyle bir okul otobüsünün vurulması sonucu en az 40'ı çocuk 50'den fazla sivil ölmüştü.

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

275
Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

207
TSK'da rütbe terfi töreni

TSK'da rütbe terfi töreni

66
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

148
Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Maduro: Yurt dışında tuvalet temizlemeyi bırakın

89
Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

296
Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

Konser ücretini dolar olarak alan Tarkan TL'ye geçti

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM