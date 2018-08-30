Suudi Veliaht Prens'ten Yemen tehdidi

Yemen'e saldırı düzenleyip işgal eden Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al-Khaleej gazetesi, bilgi sahibi bir kaynağa dayanarak Muhammed bin Selman'ın (MbS) koalisyonun askeri komutanlarıyla yaptığı toplantıyı aktardı.

Buna göre, toplantıda bu ayki hava saldırılarında onlarca çocuğun ölmesine uluslararası tepkiler gündeme geldi.

'UMURSAMAYIN' EMRİ

Suudi Arabistan'da pek çok bakanlık ve kurumun dizginlerini elinde tutan MbS'nin komutanlara ''Uluslararası eleştirilere aldırmayın'' diye çıkışarak kadın-çocuk katliamlarına devam edilmesi için yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

"SUUDİ ARABİSTAN DENİLDİĞİNDE TİTREMELİLER"

İddiaya göre Suudi Veliaht Prensi ''Yemen halkının bilincinde kuşaklar boyunca çok derin iz bırakmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın adı anıldığında çocuklarının, kadınlarının ve hatta erkeklerinin tir tir titremesini istiyoruz'' dedi.

Şii Husilerin kontrolündeki Sada'ya 9 Ağustos'ta düzenlenen Suudi hava saldırısında ABD yapımı füzeyle bir okul otobüsünün vurulması sonucu en az 40'ı çocuk 50'den fazla sivil ölmüştü.



