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Suudiler'de başörtüsü açılımı

Ilımlı İslam adı altında yeni bir dini yapılanmaya giden Suudi Arabistan'da, kadınlara yönelik açılımların ardı arkası kesilmiyor.Son olarak da başörtü konusunda yenilikler gözlemlendi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 13:14..
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Suudiler'de başörtüsü açılımı

Suudi Arabistan, "ılımlı İslam" ile aşırıcılığı yok etmeyi hedefliyor. "Ilımlı İslam" projesinin ABD ile birlikte uygulayıcısı olan Suudiler, kadınlara yönelik önemli reformlara imza attı. Bu dönemde gerçekleştirilen bir değişim de giyim kuşama ve başörtüsüne geldi.

Suudiler'de Başörtü açılımı-GALERİ

Suudiler'de başörtüsü açılımı

BAŞLARI AÇIK ARAP KIZLARI

Dün dünyaca ünlü müzisyen Yanni, Suudi Arabistan da konser verdi. Riyad'da bulunan Prenses Nourah bin Abdulrahman Üniversitesi'nde konser veren sanatçının izleyenleri de oldukça fazlaydı.

İzlemeye gelenlerin büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu görülürken, "ılımlı İslam" projesini çağrıştıran bir değişim de gözlerden kaçmadı

Suudiler'de başörtüsü açılımı

Veliaht prens Selman'ın başlattığı "ılımlı İslam" açılımının sahada hızla uygulamaya geçtiği görülürken, genç kızların artık başlarını açabildiği ve bu şekilde dolaşabildiği görüldü.

AHLAK POLİSİ GERİ PLANDA

Normal şartlar altında, geçmişte uygulanan katı kurallar bu dönemde de varlığını sürdürüyor olsaydı, Suudi Arabistan'da başı açık olan bir genç kızın İslami olarak cezalandırılması gerekirdi.

Suudiler'de başörtüsü açılımı

Ancak mevcut şartlar içerisinde artık bu kuralların  çok da umursanmadığı ve Suudi Arabistan'ın giderek İslam "kendilerinin" şekillendirdiği bir din haline getirmeye çalıştıkları görülüyor.

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