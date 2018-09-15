Tabae Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor

Denizli’nin Kale ilçesinde bulunan Tabae Antik Kenti, yan tarafındaki yerleşim yeriyle geçmişi ve bugünü birleştiriyor. Anadolu’da kurulan ilk şehir devletlerinden biri olan ve içerisinde mağaralar bulunan doğal bir kale görünümündeki antik kent ziyaretçilerini bekliyor.

İLK ŞEHİR DEVLETLERİNDEN BİRİ

Denizli’nin Kale ilçesinde ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Tabae Antik Kenti, diğer adıyla Eski Kale, ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Kentin Büyük İskender'in seferleri ile dünya sınırlarını değiştirmesi sonucu Anadolu’da kurulan ilk şehir devletlerinden biri olduğu ve döneminde içerisinde bir kale bulunan yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor.





SU KANALLARI TURİZME AÇILDI

Yapılan kazı çalışmalarıyla büyük bir kısmı ortaya çıkarılan kentin yerleşim yeri olarak kullanıldığı dönemde insanların kalenin bilindiği tepedeki taşları oyarak mağaralar açıp günlük hayatta kullandığı, bulunduğu tepenin coğrafi konumunun savunmaya elverişli olması nedeniyle tercih edildiği tahmin ediliyor.

Bölgede yapılan kazı çalışmaları yaz mevsimlerinde devam ederken, kentteki mağaraların ve soğuk doğal suların aktığı su kanallarının turizme açılması adına yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülüyor.

YERLEŞİM YERİ OLARAK KULLANILMIŞ

30 yıl öncesine kadar yerleşimin sürdüğü Tabae Antik Kenti’nin Hellenistik Dönem, yani şehir devletlerinin kurulmaya başlandığı ilk dönemlerden günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olduğu görülüyor

Yapılan kazı çalışmalarında bulunan gümüş ve bronz sikkeler, antik dönemlerde yaşayanların kendi adına sikke bastırdıklarını gösteriyor.

Kentte bulunan mağaralarda odaların bulunduğu fakat şuan bu mağaralara yaklaşmanın ya da içerisine girmenin pek mümkün olmadığı anlaşılıyor.





HER DÖNEME AİT ESERLER VAR

Kentte geçmişten bu güne devam eden yaşamda her döneme ait eserler bulunuyor.

Öncesinde tek minaresi görünen ve yapılan kazı çalışmalarıyla bazı duvarları da gün yüzüne çıkan caminin hangi döneme ait olduğu bilinmezken, kentte bulunan Cevherpaşa Camii'nin ise Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma olduğu biliniyor.



