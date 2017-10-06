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Tacizcileriyle selfie çeken Hollandalı genç kız

Amsterdamlı Noa Jansma, sokakta yürürken kendisini taciz edenlerle çektiği selfie'lere nasıl başladığını anlattı.

06.10.2017 - 10:49
  1. Haberler
  2. Dünya

Hollandalı 20 yaşındaki Noa Jansma, 'dearcatcallers' adlı hesabından, kendisini taciz eden kişilerin fotoğraflarını paylaşıp tam olarak ne yaptığını da yazıyor.

Amsterdam yerel gazetesi Het Parool’a verdiği bir röportajda Jansma “Sokakta biri bana 'seninle olmak istiyorum' diye bağırdığında bunu iltifat olarak alamıyorum.” dedi.

Tacizcileriyle selfie çeken Hollandalı genç kız

"İLK ADIMI ATMAYA CESARET EDEMİYORDUM"

Başta uzun bir süre bu paylaşımlara nasıl başlayacağını düşünen Eindhoven Tasarım Akademisi öğrencisi Jansma, bu paylaşımlara nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Önce epey düşündüm. İlk adımı atmaya cesaret edemiyordum. Fakat sonra bana hiştleyen bir adamla selfie çekilebilir miyiz diye sorduğumda çok coşkulu bir evetle karşılaştım. Sonra da paylaşımların devamı geldi.”

Tacizcileriyle selfie çeken Hollandalı genç kız

Tacizcileriyle selfie çeken Hollandalı genç kız

Tacizcileriyle selfie çeken Hollandalı genç kız

Tacizcileriyle selfie çeken Hollandalı genç kız

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