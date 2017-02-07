Taglig, ürettiği yerli LED ekranları dünyaya satacak

Amasya’da hayata geçirilen ve tamamen Türk mühendislerin AR-GE çalışmalarıyla üretim aşamasına gelinen fabrikada Avrupa standartlarında üretilecek LED ekranlar tüm dünyaya ihraç edilecek.

''ÜLKE EKONOMOSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ''

2016 yılının başında yerli LED ekran üretimini yapmaya başladıklarını söyleyen Taglig Genel Müdürü Oğuzhan Akgül, Ekonomi Bakanlığı’nın Amasya 4. Teşvik Bölgesi’nde yatırım teşviği aldıklarını söyleyerek, “Devletimizin teşvikleri ve desteklerini olumlu buluyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizin farkındayız, herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Üretim ve istihdam için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret gösteriyoruz. Ülke ekonomisine sağlayacağımız katkılarla gurur duyuyoruz” dedi.

Grup şirketleriyle beraber yaklaşık 20 yıldır medya ve reklam sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Akgül, yazılım, digital, teknoloji pazarlama, gayrimenkul, yayıncılık gibi sektörlerde yatırımlarının olduğunu, Türkiye ekonomisine güvendiklerini, yerli ürünlerinin pazarda karşılık bulacağına inandıklarını söyledi.

İTHALATI AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Yüksek teknoloji ile üretime başlayan marka ürünlerini sadece iç piyasada değil tüm dünyada satışa sunacak. 2017 yılı içerisinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu Türki Cumhuriyet ülkelerine ihracat gerçekleştirecek.

Yüksek teknolojiyle donatılan fabrikada üretilen ürünler ile teknoloji ithalatını da azaltmayı hedefleyen Taglig, ithal ürünlerde yaşanan sorunların da önüne geçilmesi planlanıyor.

ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER TÜKETİCİYİ MAĞDUR EDİYOR

Özellikle son 10 yıldır Çin’den ithal edilen ürünlerle tüketicilerin mağdur edildiği ve sektörün bu anlamda ciddi sorunlar yaşadığı bilgisini veren Akgül, menşei bilinmeyen ürünlerin modül olarak ithal edildiğini ve birleştirilerek LED ekran haline getirildiğini, bu ürünleri kısa zamanda bozularak, kullanılamaz hale geldiğini söyledi.