Tahliye edildiği gün taksiciyi gasp etti

Gasp, firar girişimi ve sahtecilik gibi suçlardan hapiste bulunan Fatih K. (34), cezasını tamamlayıp cezaevinden tahliye edildiği gün Mamak ilçesinde E.K'ya ait taksiye binerek Akdere'ye gitmek istedi.

DÖRDÜNCÜ CİNAYETİM SEN OLMA

Fatih K, bir süre sonra, "Üç cinayetim var, dördüncü sen olma. Bana para lazım, paralarını ver." diyerek bıçakla sürücüyü tehdit etti. Şoföre ait 150 lira ve cep telefonunu gasbeden Fatih K, aracı alarak uzaklaştı.

Taksiyi Turan Güneş Bulvarı'nda terk eden zanlı, aynı gün İmrahor Köprüsü altında E.T'ye ait taksi ile şoförün bir miktar parasını gasbederek kaçtı. Araç, polis ekiplerince terk edilmiş bulundu.

POLİSE HABER VERDİ

Zanlı, bir gün sonra Çankaya Köroğlu Caddesi'nde E.K'ya ait taksiye bindi. 20 dakika kadar gittikten sonra bıçak tehdidiyle sürücüye ait 140 lirayı gasbeden Fatih K, taksi şoföründen kendisini Ulus'a bırakmasını istedi. Zanlıyı Ulus'ta indiren şoför, polise ihbarda bulundu.

YENİDEN TUTUKLANDI

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir gazino önünde Fatih K'yı suç aleti bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.