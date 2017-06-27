taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4947
EURO
3,9316
ALTIN
140,62
PETR
46,2000

Tahliye edildiği gün taksiciyi gasp etti

Cezaevinden tahliye edilen Fatih K, 2 gün içinde 3 taksiciyi gasp etti. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.

27.06.2017 - 11:15
  1. Haberler
  2. Gündem

Gasp, firar girişimi ve sahtecilik gibi suçlardan hapiste bulunan Fatih K. (34), cezasını tamamlayıp cezaevinden tahliye edildiği gün Mamak ilçesinde E.K'ya ait taksiye binerek Akdere'ye gitmek istedi.

DÖRDÜNCÜ CİNAYETİM SEN OLMA

Fatih K, bir süre sonra, "Üç cinayetim var, dördüncü sen olma. Bana para lazım, paralarını ver." diyerek bıçakla sürücüyü tehdit etti. Şoföre ait 150 lira ve cep telefonunu gasbeden Fatih K, aracı alarak uzaklaştı.

Taksiyi Turan Güneş Bulvarı'nda terk eden zanlı, aynı gün İmrahor Köprüsü altında E.T'ye ait taksi ile şoförün bir miktar parasını gasbederek kaçtı. Araç, polis ekiplerince terk edilmiş bulundu.

POLİSE HABER VERDİ

Zanlı, bir gün sonra Çankaya Köroğlu Caddesi'nde E.K'ya ait taksiye bindi. 20 dakika kadar gittikten sonra bıçak tehdidiyle sürücüye ait 140 lirayı gasbeden Fatih K, taksi şoföründen kendisini Ulus'a bırakmasını istedi. Zanlıyı Ulus'ta indiren şoför, polise ihbarda bulundu.

YENİDEN  TUTUKLANDI

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir gazino önünde Fatih K'yı suç aleti bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Almanya FETÖ'cüleri kolluyor
Türkiye, Almanya’ya Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik yeni listeler gönderdi. Alman devleti listeleri bekletiyor.
Kato Dağı'nda Ankara havası
Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı mağaraları tek tek imha eden askerlerin moralleri de hayli yüksek.
Atatürk Havalimanı'nda bayramda yolcu yoğunluğu
Atatürk Havalimanı'nı arife günü 85 bin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 82 bin 854 yolcu kullandı.
FETÖ'nün gaybubet birimi
FETÖ'nün yargı mensubu üyelerini koruma amacıyla gaybubet adlı birim oluşturduğu iddianamede yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

41
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

23
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

132
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

22
Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

74
Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

47
Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

Beyaz Saray'dan Esed rejimine kimyasal silah uyarısı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM