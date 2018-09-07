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Tahran'da tarihi zirve

İdlib düğümünü; Türkiye, Rusya ve İran arasındaki kritik görüşme çözecek. Dünya kamuoyu zirveyi yakından takip ediyor.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 15:20..
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Astana sürecinin garantör ülkeleri; Türkiye, Rusya ve İran bugün Tahran'da bir araya geliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani'nin yapacağı görüşmede İdlib düğümünün çözülmesi bekleniyor.

TÜRKİYE İDLİB'E ASKERİ OPERASYONA KARŞI

Zirvede, Başkan Erdoğan'ın askeri operasyon dışındaki seçenekleri gündeme getireceği biliniyor.

Bölgeye askeri operasyona net bir şekilde karşı çıkan Türkiye, insanların hayatta kalabileceği bir çözüm arayışında.

Tahran'da tarihi zirve

TÜRKİYE'NİN 3 DOSYASI

Zirve öncesi detaylı bir çalışma yapan Ankara, toplantıda 3 konuyu gündeme getirecek.

* İdlib'de ve Suriye genelinde çatışmasızlık ortamının korunarak Astana sürecine bağlı kalınması.

* Suriye rejiminin İdlib'de sivil hassasiyetini hiçe sayan saldırılarına son vermesi.

* Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin bertaraf edilmesi.

Tahran'da tarihi zirve

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