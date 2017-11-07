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Taksicisinin bahşişlerini çaldı

ABD'de çağırdıkları taksi ile seyahat eden üç kişi, inecekleri yerde taksicinin bahşişlerini çalıp kaçtı.

07.11.2017 - 09:57
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ABD'nin New York kentinde bir takside bahşiş hırsızlığı yapıldı. Hem de göz göre göre.

Taksicinin parasını çalan kız - VİDEO

BAHŞİŞ KUTUSUNDAN PARALARI ÇALDI

Araca binen üç kişi seyahat halindeyken inecekleri yere yaklaştıklarında hareketlendiler. Orta sırada oturan kadın inmeye hazırlanırken eline altına koyduğu şalı aldı, ardından araç durdu. Tam o sırada elini bahşiş kutusuna atan kadın aracın kamerasını fark etti, ancak geri adım atmadı.

Taksicisinin bahşişlerini çaldı

GÖZ GÖRE GÖRE SOYGUN

Kameraya baka baka kutunun içinden paraları alan kadın bir anda araçtan indi ve koşarak oradan uzaklaştılar. Arkadan şüpheli bir biçimde kaçtıklarını gören taksi şoförü geriye baktığında bahşiş kutusunun boşaltıldığını gördü, ancak müdahalede geç kaldı.

Olayı polise bildiren taksi şoförü güvenlik kayıtlarını yetkililere teslim etti. Soygun hakkında soruşturma başlatan polisler her yerde o üç kişiyi arıyor.

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