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Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

2019 yılında hizmete girmesi planlanan Taksim Camii'de çalışmalar devam ederken, orta kubbeye asılan Türk Bayrağı ilgi topladı.

DHA | 30.05.2018 - 15:57..
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Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

Taksim Meydanı'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Taksim Camii'de 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek. 2019 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlan caminin yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Yoğun bir çalışmanın sürdüğü caminin kubbesinde onlarca işçi aynı anda çalışıyor.

ORTA KUBBEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Taksim Camii'nin bugün orta kubbesine dikilen direğe, Türk bayrağı asıldı. Asılan Türk Bayrağı ile Taksim yeni bir görüntüye kavuştu.

Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

ÇOK YAKINDA MİNARELERE BAŞLANACAK

İnşaatın bir sonraki aşamasında minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi.

Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi VİDEO

Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi



Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi



Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

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