Taksim Meydanı'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Taksim Camii'de 2 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek. 2019 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlan caminin yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Yoğun bir çalışmanın sürdüğü caminin kubbesinde onlarca işçi aynı anda çalışıyor.
ORTA KUBBEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Taksim Camii'nin bugün orta kubbesine dikilen direğe, Türk bayrağı asıldı. Asılan Türk Bayrağı ile Taksim yeni bir görüntüye kavuştu.
ÇOK YAKINDA MİNARELERE BAŞLANACAK
İnşaatın bir sonraki aşamasında minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi.
Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.
Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi VİDEO