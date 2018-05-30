Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM'ye yaptıkları seçimlerde sandıkların taşınmasının iptali başvurusuyla ilgili "Anayasa'ya aykırı maddeler iptal edilmeli" dedi.

Denizli'de doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali yatırımı bulunan Turcas şirketinin kentte petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

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Bu içecek 8 saat tok kalmayı sağlıyor

Hem su ihtiyacının giderilmesinde etkili olduğu hem de sağlığa yaptığı katkılar nedeniyle domates suyu tüketilmesi öneriliyor.