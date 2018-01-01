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Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

Yılbaşı kutlamalarının yağıldığı Taksim Meydanı'nda, güvenlik önlemleri kapsamında 'drone savar'lar kullanıldı.

İHA | 01.01.2018 - 00:23..
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ASELSAN tarafından üretilen drone savarlar, yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı’nda kullanıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında olumsuz bir duruma karşı askerler tarafından kullanılan drone savarlar dikkat çekti. Bölgede izinsiz uçurulacak dronelara karşı kullanılacak olan drone savarlar, askerler tarafından hazır bir şekilde bekletildi.

Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN POLİSLERE ZİYARET

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan aynı dakikalarda bölgeye gelerek görev yapan polisleri ziyaret etti.

İncelemelerin sürdüğü dakikalarda Taksim bölgesinde İstanbul polisi bölgeyi havadan da anbean kontrol etti. Polis helikopterinin uzun süre Taksim çevresinde tur attığı gözlendi.

Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi VİDEO

Taksim Meydanı’nda 'drone savar'lı güvenlik önlemi

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