Taksim'e cami projesini üstlenen işadamı

Taksim'e düşünülen caminin projesi, yapılır-yapılmaz tartışmaları sonrası, 2010 yılında imar planlarında otoparkın cami alanı olarak tescillenmesiyle resmileşmişti.

2013'te bu bölge, imar planı iptal olunca 2015'e kadar plansız kalmıştı. 2015'te plan Danıştay'dan tekrar geri gelince burada cami yapımına da onay çıkmıştı.

2015'ten bugüne kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle beraber iyi bir proje yapılması konusu tartışıldı, çalışıldı ve alternatifler üzerinde duruldu.

KAMU KAYNAĞI HARCANMAYACAK

Yapının Anıtlar Kurulunda onaylanan arazisi de Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait. Cami projesini hayata geçirmek isteyen hayırsever bir iş adamı da var. Dolayısıyla kamu kaynağı harcanmadan yapılacak bu cami için, belediye ruhsatı da verilmiş durumda.

CAMİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ruhsatı alan hayırsever iş adamı, iş makinelerini getirdi ve ilk çalışmalarına başladı. Bu çalışmalara kazık çakılarak başlayacak, Anıtlar Kurulunun gözetiminde devam edecek. Kazık çalışması çevredeki binalarda bir tehlike olmasın diye düşünülerek yapılıyor. Süreç bu şekilde yapılacak ve inşaatın yapılması en az iki yıl kadar sürecek.

HAYIRSEVERLER, SUR YAPI ORTAKLARI

"İsmimiz mümkünse dursun" diyorlar ama gizlemeye gerek yok. Sur Yapı ortakları bu işi tek başına yapıyor. Sürecin hızlanmasının bir sebebi de bu. Çünkü ihale yok. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bu işin yapımı konusunda protokolünü yaptı, ruhsatı almış oldu.

(Sur Yapı'nın sahibi Altan Elmas)

ÇİÇEKÇİLERİN YERİ DEĞİŞMEYECEK

İstanbul'a çok güzel projeler hediye eden Mimar Şefik Birkiye'nin dokunuşuyla, caminin tarzı da modern klasik olacak. Caminin şantiyesi kuruluyor. İhalesi de olmadığı için daha rahat ve hızlı çalışılacak. Denetim belediyede, mimarda ve Anıtlar Kurulunda. Mescit, kazı çalışmalarının seyrine göre, bir miktar daha durduktan sonra tamamen kaldırılacak.

Taksim'e inşa edilecek caminin yeri VİDEO