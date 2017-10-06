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Talabani'nin cenaze töreni

Geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin naaşı Süleymaniye'ye getirildi. Cenazeye binler katıldı.

06.10.2017 - 16:17
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Irak'ın eski cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani, namıdiğer "Mam Celal"in naaşı, hayatını kaybettiği Almanya'dan Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentine götürüldü. 83 yaşında hayatını kaybeden Talabani için önce havalimanında tören düzenlendi, naaşın yanında 21 ayrı toptan 21 pare atış gerçekleştirildi.

Talaba'nin cenaze töreni - FOTOGALERİ

Talabani'nin cenaze töreni

Talabani'nin cenaze töreni

Talabani'nin cenaze töreni

CENAZEYE BİNLER KATILDI

Burada düzenlenen törenin ardından Talabani'nin naaşı memleketi olan Süleymaniye'ye getirildi. Cenaze törenine aralarında Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin de olduğu binlerce kişi katılırken ecnazeye katılan binler sebebiyle naaş Büyük Sülemyaniye camiine götürülmete zorlanıyor.

Talabani'nin cenaze töreni

DİKKAT ÇEKEN PROTOKOL

Cenaze töreninde IKBY Başkanı Mesut Barzani de yer aldı. Barzani tartışmalı referandumun ardından ilk kez cenazede görüntülendi. Barzani'nin yanında Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve onun yanında İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in oturduğu görülürken referandum gerginliği sonrası İran ve IKBY arasında ilk kez bu kadar yakın bir temas oldu.

Talabani'nin cenaze töreni

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