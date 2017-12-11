taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.929
USD
3,8271
EURO
4,5148
ALTIN
153,85
PETR
63,1200

Talal Silo YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini açıkladı

YPG'nin Türkiye'ye kaçan eski sözcüsü Talal Silo, SDG ile DEAŞ arasında Rakka'da yapılan anlaşmanın benzerinin Menbic'de de yapıldığını öne sürdü.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 12:31..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin himayesinde bulunan ve PKK'nın Syuriye uzantısı olan YPG'nin eski sözcüsü Talal Silo, YPG'nin bir kolu olan SDG'nin DEAŞ ile tıpkı Rakka'da yapılan anlaşmanın Menbiç'te de yapıldığını açıkladı.

Talal Silo YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini açıkladı

DEAŞ YPG İTTİFAKI

Silo, YPG'nin Menbiç'te, yapılan bir anlaşma kapsamında 2000 DEAŞ militanına kentten çıkış izni verildiğini öne sürdü.

SiloTimes'a verdiği röportajında, YPG'nin DEAŞ militanlarına belge sattığını bu şekilde temiz bir sicil ile istedikleri yerlere gidebildiklerini belirtti: "Menbic'den yaklaşık 2000 militan kaçtı. Onlar ayrılırken oradaydım. YPG komutanlarından belge alabildiler." dedi.

Talal Silo YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini açıkladıREUTERS/Rodi Said

RAKKA'DA DEAŞLI SEVKİYATI

PKK'nın Suriye'edki uzantısı olan ve bizzat PKK tarafından yönetilen YPG daha önce tıpkı Menbiç'te yaptığı gibi, Rakka'da DEAŞ ile anlaşmış, şehirde bulunan teröristleri ABD tırları ile bölgeden çıakrtmıştı.

Terör ile mücadele için ABD'nin desteklediği YPG terörün en büyük unsurlarından DEAŞ ile danışıklı dövüş içerisine girerken ABD'nin bu konuda halen açıklama yapmaması iddiaları doğrular nitelikte.

Talal Silo YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini açıkladıBBC (DEAŞ'lıların Rakka'dan tırlarla çıkartılması.)

YPG-ABD İLİŞKİSİ

Times, Tilo'nun Türklerin gözünde yıldız bir görgü tanığı olduğunu, Kürtlerin onun baskı altında olduğunu iddia ettiğini, Amerikalıları ise utandırdığını yazdı.

Gazete, ABD'nin Tilo'nun açıklamalarını yalanlamaya çalıştığını belirtti.

Tilo daha önceki röportajlarında, "YPG'nin, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün isteğiyle SDG olarak yapılandırılandırıldığını" öne sürmüştü.

 

İlginizi Çekebilir
Rusya'daki uçak kazasının kurtulan kız ülkesine dönüyor
Rusya'nın Khabarovsk kentinde geçen ay gerçekleşen uçak kazasının tek sağ kalan yolcusu üç yaşındaki küçük kız yeni yıl tatili için evine gidiyor.
Ölü kelebeklerin kanatlarını sanata dönüştürüyorlar
Nijerya'da kelebek sanatçıları, ölü kelebeklerin kanatlarından sanat eserleri yaratıyor.
Suudi Arabistan'da sinema açılabilecek
Suudi Arabistan'da 2018'in ilk aylarında sinema yasağı kalkıyor. İş adamları, kendi yatırımlarıyla sinema salonu açabilecek.
Netanyahu ikiyüzlü dediği AB liderleriyle görüşmeye başladı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'ün yedi yıldır İsrail'in başkenti olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

154
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

109
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

132
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

85
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

53
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

29
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM