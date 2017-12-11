Talal Silo YPG ile DEAŞ'ın ilişkisini açıkladı

ABD'nin himayesinde bulunan ve PKK'nın Syuriye uzantısı olan YPG'nin eski sözcüsü Talal Silo, YPG'nin bir kolu olan SDG'nin DEAŞ ile tıpkı Rakka'da yapılan anlaşmanın Menbiç'te de yapıldığını açıkladı.

DEAŞ YPG İTTİFAKI

Silo, YPG'nin Menbiç'te, yapılan bir anlaşma kapsamında 2000 DEAŞ militanına kentten çıkış izni verildiğini öne sürdü.

SiloTimes'a verdiği röportajında, YPG'nin DEAŞ militanlarına belge sattığını bu şekilde temiz bir sicil ile istedikleri yerlere gidebildiklerini belirtti: "Menbic'den yaklaşık 2000 militan kaçtı. Onlar ayrılırken oradaydım. YPG komutanlarından belge alabildiler." dedi.

REUTERS/Rodi Said

RAKKA'DA DEAŞLI SEVKİYATI

PKK'nın Suriye'edki uzantısı olan ve bizzat PKK tarafından yönetilen YPG daha önce tıpkı Menbiç'te yaptığı gibi, Rakka'da DEAŞ ile anlaşmış, şehirde bulunan teröristleri ABD tırları ile bölgeden çıakrtmıştı.

Terör ile mücadele için ABD'nin desteklediği YPG terörün en büyük unsurlarından DEAŞ ile danışıklı dövüş içerisine girerken ABD'nin bu konuda halen açıklama yapmaması iddiaları doğrular nitelikte.

BBC (DEAŞ'lıların Rakka'dan tırlarla çıkartılması.)

YPG-ABD İLİŞKİSİ

Times, Tilo'nun Türklerin gözünde yıldız bir görgü tanığı olduğunu, Kürtlerin onun baskı altında olduğunu iddia ettiğini, Amerikalıları ise utandırdığını yazdı.

Gazete, ABD'nin Tilo'nun açıklamalarını yalanlamaya çalıştığını belirtti.

Tilo daha önceki röportajlarında, "YPG'nin, ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün isteğiyle SDG olarak yapılandırılandırıldığını" öne sürmüştü.