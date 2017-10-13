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Taliban militanları Afganistan'da karakola saldırdı

Taliban militanları Afganistan'da polis karakoluna saldırarak 5 kişiyi öldürdü.

13.10.2017 - 07:18
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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde Taliban örgütü militanlarınca gerçekleştirilen saldırıda iki polis ve üç korucu hayatını kaybetti.

Devlet Abad Emniyet Müdürü Nematullah Tofan, yaptığı açıklamada, militanların Devlet Abad'ın Çagatak bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Taliban militanları Afganistan'da karakola saldırdı

Olayda iki polis ve üç korucunun hayatını kaybettiğini belirten Tofan, Taliban'ın saldırıyı düzenlemesinde karakoldaki örgüt bağlantılı bir polisin yardım ettiğini öne sürdü.

Taliban'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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