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Tanımadığı kişilere kitap hediye etti

Adana’da bir genç, kitap okumaya farkındalık oluşturmak amacıyla hiç tanımadığı insanların yanına giderek onlara kitap hediye etti.

İHA | 20.08.2018 - 16:48..
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Adana’da yaşayan yaklaşık bir yıldır İnstagram’da okuduğu kitapların fotoğrafını çekip özetini yazan ve yorumlayan Gökhan Toktamış isimli genç, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Tanımadığı kişilere kitap hediye etti

PAKETLEDİĞİ KİTAPLARI HEDİYE ETTİ

Gökhan Toktamış, şehrin çeşitli noktalarındaki vatandaşlara kitap vererek onların tepkilerini görüntüledi. Parkta, bankta oturan, mağazalarda alışveriş yapan vatandaşlara paketlediği kitapları veren genç, onlardan paketi açmalarını istedi.

Hediye kitap karşısında şaşıran vatandaşlar, teşekkür ederek gençle kitap üzerine ayak üstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Tanımadığı kişilere kitap hediye etti

Tanımadığı kişilere kitap hediye etti

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