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Tarafsız denilen AGİT gözlemcisinin paylaşımları

Referandumda milletin iradesine gölge düşürmek isteyen AGİT üyelerinin terör örgütü PKK'ya açık bir sempati duyduğu görülüyor.

19.04.2017 - 08:49
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16 Nisan'da yapılan referandumda milletin tercihi 'evet' oldu. Referandum sürecinde 'hayır' cephesini açık bir şekilde destekleyen Avrupa, sonuçları görünce yeniden harekete geçti.

2 AY HAYIR'A ÇALIŞTILAR

Milletin iradesinin önüne geçebileceğini düşünen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), sözde tarafsız gözlemcilerini Türkiye'ye gönderdi. Mart ayındna bu yana Türkiye'de bulunan sözde tarafısız gözlemciler, 'hayır' cephesinde yer aldı.

TARAFSIZIZ DİYORLAR

AGİT gözlemcisi Ana Miranda'nın Twitter paylaşımlarında, HDP'lilerle 'hayır' mitinglerine katıldığı görülüyor.

Referandum için Türkiye'ye gelen AGİT gözlemcisi Andrej Hunko'nun da PKK paçavrasıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Tarafsız denilen AGİT gözlemcisinin paylaşımları

Tarafsız denilen AGİT gözlemcisinin paylaşımları

Tarafsız denilen AGİT gözlemcisinin paylaşımları

Tarafsız denilen AGİT gözlemcisinin paylaşımları

Tarafsız denilen AGİT gözlemcisinin paylaşımları

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