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Tarihe meydan okuyan kervansaray: Alarahan

Selçuklular döneminde ticaretin geliştirilmesi ve tüccarın konaklaması için Alanya'da yapılan, yaklaşık 800 yıldır ayakta duran tarihi kervansaray, şimdi turizme katkı sağlıyor.

AA | 26.09.2018 - 09:45..
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Tarihe meydan okuyan kervansaray: Alarahan

Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya uzanan tarihi ticaret yolu üzerindeki Alara Kalesi'ni alan Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1231 yılında inşa ettirdiği Alarahan, şimdilerde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Geçmişte bölgenin ticari ve ekonomik hayatına yön veren, kervanların ve yolcuların geceyi rahat ve güvenli geçirebilmeleri, mallarını güvenle satabilmeleri için düzenlenen Alarahan, turistleri cezbediyor.

Alarahan'daki kazı çalışmalarını 2007-2013 yılları arasında tamamlayan Akdeniz Üniversitesi Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Selçukluların Alanya'yı fethettikten sonra Alara Kalesi'ni aldığını, ardından da Alarahan'ı inşa ettiğini söyledi.

Tarihe meydan okuyan kervansaray: Alarahan

BİN YILDIR AYAKTA OLAN YOL

İpekyolu üzerinde yer alan kervansarayın, Selçuklu yönetimindeki bölgeden geçen yolculara konaklama hizmeti vermek için 2 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildiğini anlatan Osman Eravşar, buranın Anadolu'daki diğer Selçuklu hanlarından farklı olduğunu ifade etti.

Burada konaklamanın yanı sıra içinde ticaret de yapıldığı bilgisini aktaran Osman Eravşar, hanın aynı anda 100'e yakın kişiyi ağırlayabildiğini kaydetti.

Tarihe meydan okuyan kervansaray: Alarahan

"MUHTEŞEM BİR ZEMİNE SAHİP"

Kervansarayın devamındaki Konya'ya yönelen yol güzergahının önemine de değinen Osman Eravşar, "Bu güzergah, muhteşem bir zemin döşemesine sahip. Halen korunmuş. Düşünün bin yıldır ayakta olan bir yoldan bahsediyoruz. Bir de köprümüz var bu yolun üzerinde. Bu köprüyü geçerek yol Toroslar'ı aşıyor ve Seydişehir üzerinden Konya'ya varıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihe meydan okuyan kervansaray: Alarahan

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