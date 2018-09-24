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Tarihi eşya merakı garajda müze oldu

Ordu'da yaşayan 75 yaşındaki Seyfettin Gözükan, 10 yıldır topladığı ve aralarında 150 yıllıkların da bulunduğu eski eşyaları garajında sergiliyor.

AA | 24.09.2018 - 10:20..
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Tarihi eşya merakı garajda müze oldu

Ordulu Seyfettin Gözükan'ın garajında sergilediği eski eşyalar görenlerin ilgisini çekiyor.

Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Seyfettin Gözükan, yurt dışında emekli olduktan sonra eski ve tarihi eşyalara merak saldı.

GARAJINDA SERGİLİYOR

Yaklaşık 10 yıldır bin civarında eşya toplayan Seyfettin Gözükan, bunları evinin altında bulunan garajda sergiliyor.

Çoğunluğu eskiden köylerde kullanılan ürünlerden oluşan eşyaların bir kısmını satın alan Gözükan, bir bölümünü ise kendisine hediye eden yakınları sayesinde koleksiyonuna kattı.

Tarihi eşya merakı garajda müze oldu

TARİHİ EŞYA MERAKI

Seyfettin Gözükan'ın gözü gibi koruduğu ve aralarında 150 yıllık eşyaların da bulunduğu sergisini dileyen vatandaşlar gezebiliyor. İki çocuk babası Gözükan,  emekli olduktan sonra tarihi eşyalara merak saldığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl içerisinde binin üzerinde eski zamanlardan kalma eşyaları biriktirdiğini, bunlar arasında çok değerlilerin de bulunduğunu anlatan Seyfettin Gözükan, müzeye çevirdiği garajını herkesin ziyaretine açtığını belirtti.

Seyfettin Gözükan, vatandaşların garajı gördüklerinde çok şaşırdığını ifade ederek, bazılarının eşyalarını istediğini ancak vermediğini kaydetti.

Tarihi eşya merakı garajda müze oldu

"BURADA HUZUR BULUYORUM"

Müzeye çevirdiği garajı güvenlik kamerasıyla korumaya çalıştığını belirten Seyfettin Gözükan, "Ben burada huzur buluyorum. Günümün büyük bölümünü burada geçiriyorum. İnsanların buraya gelip eski günlere ait eşyaları görmesi ve tarihe yolculuk yapması beni mutlu ediyor." dedi.


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