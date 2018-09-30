taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Tarihi evler butik otele dönüşüyor

Taşın dantel gibi işlendiği tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunan Şanlıurfa'da, yıllara meydan okuyan tarihi evler butik otellere dönüştürülüyor.

AA | 30.09.2018 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe sayesinde ününe ün katan kent, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

BUTİK OTELE DÖNÜŞÜYOR

Özellikle kültür turlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunan ve tarihi evleriyle bilinen Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi, sayıları artan ziyaretçilerin konaklama sıkıntısı çekmeye başlaması üzerine eski evleri butik otele dönüştürmeye karar verdi.

Balıklıgöl yerleşkesinden başlayarak kent merkezine kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik yoldaki, eski Urfa diye adlandırılan bölgede "Tarih Yeniden Canlanıyor" projesi kapsamında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Tarihi evler butik otele dönüşüyor

RESTORASYONDAN SONRA ZİYARETE AÇILACAK

Taşın adeta dantel gibi işlendiği dar sokaklardaki cumbalı evler, restore edilerek tarihle iç içe olmak isteyen ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan kenti gezmeye gelen özellikle yabancı turistlerin, kıvrımlı ve birbirine benzeyen onlarca yapının arasında zaman zaman kaybolduğu tarihi bölgede, ilk etapta 11 ev butik otel olarak hizmet verecek.

Belediye, turizm hedefleri doğrultusunda kapsamlı çalışmaların yapıldığı bölgede her yıl 11 evi butik otele dönüştürmeyi planlıyor.

Tarihi evler butik otele dönüşüyor

Tarihi evler butik otele dönüşüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

76
'İsrail ile İran asla savaşmaz'

'İsrail ile İran asla savaşmaz'

89
Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

72
Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

34
Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

39
Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

30
YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM