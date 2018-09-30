Tarihi evler butik otele dönüşüyor

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe sayesinde ününe ün katan kent, her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

BUTİK OTELE DÖNÜŞÜYOR

Özellikle kültür turlarının vazgeçilmez adresleri arasında bulunan ve tarihi evleriyle bilinen Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi, sayıları artan ziyaretçilerin konaklama sıkıntısı çekmeye başlaması üzerine eski evleri butik otele dönüştürmeye karar verdi.

Balıklıgöl yerleşkesinden başlayarak kent merkezine kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik yoldaki, eski Urfa diye adlandırılan bölgede "Tarih Yeniden Canlanıyor" projesi kapsamında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

RESTORASYONDAN SONRA ZİYARETE AÇILACAK

Taşın adeta dantel gibi işlendiği dar sokaklardaki cumbalı evler, restore edilerek tarihle iç içe olmak isteyen ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan kenti gezmeye gelen özellikle yabancı turistlerin, kıvrımlı ve birbirine benzeyen onlarca yapının arasında zaman zaman kaybolduğu tarihi bölgede, ilk etapta 11 ev butik otel olarak hizmet verecek.

Belediye, turizm hedefleri doğrultusunda kapsamlı çalışmaların yapıldığı bölgede her yıl 11 evi butik otele dönüştürmeyi planlıyor.