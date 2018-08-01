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Tarihi konak Millet Kıraathanesi oldu

Kastamonu Belediyesi tarafından daha önce satın alınarak restore edilen tarihi konak, millet kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.

AA | 01.08.2018 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kastamonu Belediyesi tarafından birçok yeri yıkılmış haldeyken satın alınarak uzun uğraşlar sonucu onarımı tamamlanan Atabey Konağı'nın millet kıraathanesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Hizmete giren millet kıraathanesinde birçok kitap ve gazetenin yanında çocuklar için eğitici ve öğretici yayınlar da bulunuyor.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, konağı satın aldıklarında harabe halde olduğu belirtti.

Tarihi konak Millet Kıraathanesi oldu

KASTAMONU'NUN İKİNCİ KIRAATHANESİ

Konağı restore ettiklerini ifade eden Tahsin Babaş, "Halkımızın hizmetine millet kıraathanesi olarak sunuyoruz. Bu, Kastamonu'da ikinci millet kıraathanesi. Her taraf kitaplarla dolu. Çocuklarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek için bilgisayar oyunları tertip ettik. Buradaki amaç, hem çocuklarımızı hem gençlerimizi hem de bu mahallede yaşayan mahalle sakinlerinin buradan faydalanmalarını sağlamak. Burada kitap okuyabilirler, gazetelerden Kastamonu ile bilgiler alabilirler. Kastamonu'daki gelişmeleri takip edebilirler, burada sohbet edebilirler." dedi.

Tarihi konak Millet Kıraathanesi oldu

KÜLTÜR TURİZM YOLU HEDEFİ

Konağın, turizm açısından önemli bir yerde bulunduğunu aktaran Tahsin  Babaş, "Atabey Sokak üzerindeki bütün evleri restore ediyoruz. Burası tamamlandığında bir kültür ve turizm yolu haline gelecek. Bu bölgeye gelen turistlerimizin Kastamonu hakkında bilgi edinebilecekleri en güzel mekanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kastamonu Kalesi'ne çıkan vatandaşlarımız burada soluklanıp Kastamonu'nun tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle her türlü bilgi, belge ve yayını bulma imkanına sahipler. Kendilerine çay ikramımız da olacaktır." diye konuştu.

Tarihi konak Millet Kıraathanesi oldu

Tarihi konak Millet Kıraathanesi oldu

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