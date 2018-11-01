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Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

Trabzon'da bulunan Ortamahalle, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları, çeşmeleri, sokakları ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle ziyaretçileri cezbediyor.

AA | 01.11.2018 - 13:25..
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Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 1988'de büyük bölümü kentsel sit alanı ilan edilen ve tarihi dokusu korunan Ortamahalle, her mevsim yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Arnavut kaldırımlı sokakları, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla tarihi görünümünü koruyan mahalle, Osmanlı döneminin yanı sıra Roma ve Bizans gibi farklı medeniyetlerin de izlerini taşıyor.

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

RESTORE EDİLDİ

Karadeniz'e gelen turistlerin son yıllarda ilk tercihleri arasında yer alan Ortamahalle, Osmanlı konut mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan 120 tarihi evi ve restore edilen 8 konağıyla turistlere ev sahipliği yapıyor.

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

ARTAN ZİYARETÇİ SAYISI

Ziyaretçi potansiyeli giderek artan ve turizmde adından söz ettiren mahalle, misafirlerine her mevsim eşsiz manzarasıyla tabiat ile iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

YAPIMCILARIN GÖZDESİ OLDU

Uzaktan bakıldığında, yağlı boya tabloyu andıran tarihi Ortamahalle, gerek film yapımcılarının gerekse yerli ve yabancı turistler ile ilçeye gelen fotoğraf sanatçılarının ilk adresi oluyor.

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda

Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda


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