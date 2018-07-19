Tarihi zeytinyağı fabrikası yaşam merkezine dönüşüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19. yüzyılda inşa edilen, 2001'de ise üretime son veren atıl durumdaki Kırlangıç Zeytinyağı ve Sabun Fabrikası"nın yaşam merkezine dönüştürülmesi için çalışmalar başladı.

RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait 5 bin 400'ü kapalı 20 bin 336 metrekare alana sahip tarihi binanın, Kırlangıç Fabrikası Sosyal Yaşama Kazandırılması Geri Dönüşüm Projesi kapsamında restorasyonu için yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yaptığı açıklamada, zeytinyağı ve sabun fabrikası olarak kurulan binanın inşa tarihinin 1800'lü yılların sonlarına dayandığını söyledi.

UNESCO HEDEFİ

Rahmi Gençer, "Yaklaşık 110 yıl hizmet veren fabrikanın işçi sayısının 350'yi bulduğu dönemler olmuş. Bölgenin zeytin vezeytinyağını hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda önder bir şekilde tanıtan bu tesis, yaklaşık 20 yıldır kapalı. Mimarisini bozmadan, tesislerin hacimlerini büyütmeden burayı yenileyecek bir dönüşüm projesine girdik. Ayvalık, endüstriyel miras açısından UNESCO yolunda. Fabrikanın dönüşümü bu süreçte büyük katkı sağlayacak." dedi.

"KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Başkan Rahmi Gençer, çalışmalar tamamlandığında binanın bir yaşam merkezi olacağını dile getirerek, "Ayvalık, kültürü, yaşam şekli ve endüstriyel mirasıyla önemli bir bölge. Tüm bunların sergileneceği bir kent arşivimiz olacak. Ayvalık, aynı zamanda çok sayıda sanatçının olduğu bir yer. İlçemizde birçok sanat galerisi var ama Kırlangıç Fabrikası'na da çok güzel bir sanat galerisi kazandıracağız. Ayrıca el sanatı atölyeleri, açık ve kapalı konser salonları, restoranlar, alışveriş mağazaları ve konaklama alanlarıyla bölge, tam bir yaşam ve kültür merkezine dönüşecek." şeklinde konuştu.



