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Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

Fotoğraf ve hayvanlar arasındaki işbirliği, bir Alman kamerası ve güvercin meraklısı Julius Neubronner sayesinde buluşmuştu; hem de tam 110 yıl önce.

Özel İçerik | 09.07.2018 - 13:52..
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Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Alman botanikçi Julius Neubronner'in, hayatı boyunca iki hobisi vardı: Fotoğrafçılık ve güvercin yetiştirme. Bu iki merakı onun, kuşun bedenine bağlanan bir minyatür bir deklanşör mekanizmasını destekleyen hafif bir kamera tasarlamasına neden oldu. Anlayacağınız bugün tepemizde vızır vızır gezen droneların ilk kahramanları küçük güvercinlerdi. Yalnız bir fark vardı; onlar güzel manzaraları çekmiyor, savaşta casusluk yapıyorlardı.

GÜVERCİNLERİNİ TAKİP EDEBİLMEK İÇİN KULLANDI

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında, havacılığın henüz gelişmediği bir dönemde güvercinler, mesaj ve küçük malzemeler taşımak için yaygın olarak kullanılırdı.  Bir gün Neubronner güvercinle acil olarak haber yolladı. Birkaç gün geçmesine rağmen güvercinden haber çıkmayınca Neubronner, kuşun öldüğünü düşündü. Ancak aradan bir ay geçtikten sonra kayıp güvercin beklenmedik bir şekilde eve geri döndü. Bu durum Neubronner'ı aydınlattı; bu demek oluyordu ki kuşlarını takip edebilmek için kamera kullanabilirdi. İşte bütün drone serüveni böyle başladı.

Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

ÇOK UĞRAŞTI AMA PATENTİNİ ALDI

Güvercin ile kameranın buluştuğu icadın patentini almak isteyen Neubronner’in ilk teklifi reddedilmiş olsa da,  güvercinlerden aldığı görüntüler yeterince ikna ediciydi. Dr. Julius Neubronner, uzun denemeler sonucu 1908’de zamanlama mekanizmasıyla harekete geçirilen minyatür bir güvercin kamerasını patentledi.

Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

KAMERALI KUŞLAR SAVAŞTA CASUSLUK YAPTILAR

Neubronner, geliştirdiği bu kamera ağını aynı zamanda askeri alanda da değerlendirebileceğini keşfetti. Neubronner'ın icadı I. Dünya Savaşı sırasında, daha az dikkat çekmesi ve düşman mevzilerini daha alçaktan fotoğraflayabilmesi için kullanıldı; kuşlar bir nevi birer casus görevi görüyorlardı.

Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

BUGÜNÜN DRONELARI 110 YIL ÖNCE BİRER KUŞTU

Bundan 110 yıl önce de Neubronner’ın güvercinleriyle, günümüz dronlarının ataları olan ilkel mekanizmalardan fotoğraf çekilmeye çalışılıyordu. En güzeli de, bu muhteşem buluşma sonucu ortaya inanılmaz görüntülerdi.

Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE İLHAM VERDİ

Neubronner'in tuhaflığı ve yaratıcılığı, daha önce hiç görülmemiş bir şehir yüzü gösterdi; muhteşem manzaralar! Neubronner'ın güvercin droneları, yukarıdan yeryüzünü fotoğraflamayı başaran bir ilk olması nedeniyle, bu alanda günümüz teknolojisine ilham vermiş oldu.

Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

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